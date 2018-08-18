Автобус с украинцами перевернулся в Польше, 3 человека погибли и 51 пострадали

Автобус с украинцами перевернулся в Польше, в результате аварии три человека погибли и 51 госпитализирован, сообщает в субботу сайт польского TVN24.



Сообщается, что экскурсионный автобус накануне вечером упал со склона в Подкарпатском воеводстве и перевернулся. Автобус имел украинскую регистрацию и перевозил туристов из Львова. Он направлялся к границе со Словакией, в том числе в автобусе были дети.



«Три человека погибли и 51 человек госпитализирован. Девять из них получили серьезные ранения», — сообщает польское СМИ.

МИД Украины подтверждает гибель украинцев в аварии автобуса в Польше, число жертв и раненых уточняется, на место выехал украинский консул, сообщил украинскому информагентству «УНН» заместитель директора департамента консульской службы МИД — начальник управления консульской деятельности Василий Кирилич.

«Консул Украины срочно выехал в Перемышль в связи с ДТП, произошедшим там 17 августа около 23.00 по местному времени. По информации полиции, в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие граждане Украины», — сообщил Кирилич, при этом не уточнив, есть ли среди пострадавших дети.



По его словам, пострадавшие госпитализированы в больницы в городах Перемышль и Санок. Другие граждане размещены в местных школах и хостелах, добавил заместитель директора департамента консульской службы МИД.