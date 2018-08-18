Лукашенко сменил руководство правительства Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сменил руководство правительства страны, назначив премьер-министром экс-главу Банка развития Сергея Румаса, сообщило в субботу государственное агентство Белта.



Он сменил на этом посту Андрея Кобякова, который возглавлял белорусское правительство с 2014 года.



Как говорится в сообщении, первым заместителем премьер-министра назначен Александр Турчин, до настоящего времени руководитель аппарата совета министров.



Румас в 2010–2012 годах занимал должность заместителя премьер-министра Белоруссии, откуда ушел на пост председателя правления Банка развития страны.



Между тем, как сообщается на сайте президента, заместителем премьер-министра назначен Игорь Ляшенко, он будет курировать вопросы, которыми ранее занимался Владимир Семашко, — промышленности и ТЭК. До настоящего времени Игорь Ляшенко возглавлял концерн «Белнефтехим».



Заместителем премьера также назначен Владимир Кухарев, который до настоящего времени работал в должности зампредседателя комитета госконтроля страны. Он будет курировать вопросы строительства, ЖКХ, транспорта.



Кроме того, заместителем премьер-министра назначен Игорь Петришенко, который до этого являлся послом Белоруссии в России. Он будет отвечать за социальную сферу — здравоохранение, образование, культуру, спорт.



По информации пресс-службы, министром архитектуры и строительства назначен Дмитрий Микуленок, министром промышленности — Павел Утюпин, министром связи и информатизации — Константин Шульган, министерство экономики — Дмитрий Крутой. Председателем Государственного военно-промышленного комитета назначен Роман Головченко.