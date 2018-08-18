Путин и Меркель обсудили Сирию, Украину, санкции США и «Северный поток-2»

Лидеры России и Германии Владимир Путин и Ангела Меркель три часа сверяли часы по Украине, Сирии и Ирану, говорили об экономической важности «Северного потока 2» и целесообразности транзита газа через Украину и обсуждали текущее состояние двусторонних отношений и важность развивать диалог по всем аспектам.



Переговоры прошли в загородной правительственной резиденции Мезеберг под Берлином. Путин приехал туда из Австрии, где был гостем на свадьбе главы австрийского МИД Карин Кнайсль. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, министр пригласила Путина на свадьбу ещё во время визита российского лидера в Вену 5 июня.



Перед началом переговоров Путин и Меркель сделали заявление для прессы. Песков объяснил необычный формат поздним началом переговоров: «все-таки суббота, совсем поздно делать заявления с информационной точки зрения не совсем удобно».



Переговоры двух лидеров продолжались три часа, а по их окончании Песков сообщил, что разговор был обстоятельным.



«Переговоры были длительные. Очень обстоятельный детальный разговор по темам, которые в целом были обозначены в заявлении президента и канцлера (перед началом беседы)», — сказал он журналистам по итогам встречи.



При этом Песков пояснил, что общение Путина и Меркель было лишь сверкой часов, и выходить на какие-то договоренности не предполагалось. «Не было цели достигнуть договоренности. Это была очень полезная своевременная беседа по сверке часов, по целому ряду таких актуальных, активно развивающихся вопросов», — сказал он.

«Говорили в целом о международных торгово-экономических отношениях, высказывалась обоюдная обеспокоенность непредсказуемостью решений, особенно в тарифной области, принимаемых некоторыми государствами, в целом опасения, что подобные решения могут иметь в конечном итоге весьма негативные последствия в целом для системы торгово- экономических связей», — добавил Песков журналистам.



Программа



По данным официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, российско-германские переговоры пройдут в замке Мезеберг, расположенном в 70 километрах к северу от Берлина. Встреча состоится через три месяца после переговоров с Меркель в Сочи.



Перед началом переговоров Путин и Меркель сделают заявление для прессы. Песков объяснил такой необычный формат началом переговоров во второй половине дня.



«Чтобы не ограничивать себя по времени, с учетом того, что все-таки это суббота, совсем поздно делать заявления, с информационной точки зрения не совсем удобно», — отметил Песков, добавив, что при необходимости общественность будет проинформирована об итогах.



Ранее Песков заявлял, что лидеры проведут «сверку часов» по всем важнейшим проблемам. «Это, конечно, и международный круг вопросов — это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций», — сказал Песков.



Сама Меркель накануне встречи заявила, что количество общих проблем, от Украины и Сирии до экономического сотрудничества, делает постоянный диалог с Россией оправданным. Она подчеркнула, что в Берлине хотят хороших отношений с Москвой.



«Эта рабочая встреча, от нее не надо ждать особых результатов», — отметила канцлер.



После объявления визита Путина немецкий бизнес приветствовал встречу лидеров России и Германии, рассчитывая на продолжение диалога в целях разрешения проблем и реализации новых проектов.

Третьей внешнеполитической темой, на которой остановились главы двух государств, стал Иран.



Оба они выступили за сохранение иранской ядерной сделки, из которой ранее вышли США.



«Крайне важно сохранить эту одобренную Советом безопасности ООН многостороннюю договоренность, направленную на укрепление региональной и глобальной безопасности и режима ядерного нераспространения», — сказал Путин.



«Мы хотим сохранить СВПД, но мы с озабоченностью следим за деятельностью Ирана, будь то ракетная программа или ситуация в Сирии», — заявила в свою очередь Меркель.

Меркель и Путин также обсудили вопросы двустороннего взаимодействия в целом, высказавшись за продолжение диалога.



«По моему мнению, спорные вопросы можно решить путем диалога, поэтому я рада, что могу принимать господина Путина в качестве гостя здесь в Мезеберге», — сказала Меркель.



Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Германия — ключевой энергетический партнер России в Европе. Основные поставки газа «Газпрома» в Западной Европе идут в Германию.