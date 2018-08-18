Путин и Меркель обсудят Сирию, Украину, санкции США и «Северный поток-2»

Президент России Владимир Путин в субботу в Германии на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель обсудит урегулирование ситуации в Сирии, в Украине, санкции США и реализацию крупных международных коммерческих проектов, включая «Северный поток-2».



В Германию российский лидер приедет из Австрии, где он намерен посетить свадьбу главы австрийского МИД Карин Кнайсль. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поездка в Австрию будет носить частный характер. Кнайсль пригласила Путина на свадьбу во время его визита в Вену 5 июня.



Программа



По данным официального представителя правительства Германии Штеффена Зайберта, российско-германские переговоры пройдут в замке Мезеберг, расположенном в 70 километрах к северу от Берлина. Встреча состоится через три месяца после переговоров с Меркель в Сочи.



Перед началом переговоров Путин и Меркель сделают заявление для прессы. Песков объяснил такой необычный формат началом переговоров во второй половине дня.



«Чтобы не ограничивать себя по времени, с учетом того, что все-таки это суббота, совсем поздно делать заявления, с информационной точки зрения не совсем удобно», — отметил Песков, добавив, что при необходимости общественность будет проинформирована об итогах.



Ранее Песков заявлял, что лидеры проведут «сверку часов» по всем важнейшим проблемам. «Это, конечно, и международный круг вопросов — это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны, и с последствиями этих рестрикций», — сказал Песков.



Сама Меркель накануне встречи заявила, что количество общих проблем, от Украины и Сирии до экономического сотрудничества, делает постоянный диалог с Россией оправданным. Она подчеркнула, что в Берлине хотят хороших отношений с Москвой.



«Эта рабочая встреча, от нее не надо ждать особых результатов», — отметила канцлер.



После объявления визита Путина немецкий бизнес приветствовал встречу лидеров России и Германии, рассчитывая на продолжение диалога в целях разрешения проблем и реализации новых проектов.



Сирия



Заместитель директора по научной работе Института Европы РАН Владислав Белов считает, что Путин призовет страны ЕС присоединиться к восстановлению Сирии, так как они заинтересованы в возвращении беженцев в эту страну. По его мнению, Меркель в этом потенциально заинтересована, поскольку отток беженцев будет означать для нее и повышение рейтинга, и повышение ее капитализации как европейского политика, заинтересованного в урегулировании миграционного кризиса.



Путин и Меркель также могут обсудить турецкую инициативу о четырехстороннем саммите Россия-Турция-Германия-Франция. В июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что 7 сентября в Стамбуле состоится этот саммит. По его словам, на повестке — Сирия и другие региональные проблемы. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил РИА Новости, что саммит может привести к появлению новых идей по урегулированию сирийского кризиса.



Однако накануне пресс-секретарь президента РФ сообщил, что пока такой встречи на повестке дня в согласованном виде нет. В пятницу высокопоставленный источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА Новости, что РФ готова участвовать в организуемом Анкарой саммите, однако эта встреча согласована не всеми ее участниками.



Меркель намерена поднять на встрече с Путиным вопрос о проведении подобного саммита. «Встреча при участии Германии, Франции, Турции и России может иметь смысл, это должно быть хорошо подготовлено. Поэтому даты встречи пока нет», — сказала Меркель.



Трехсторонний саммит Россия-Турция-Иран по Сирии запланирован на первую декаду сентября.



Американские санкции и торговые войны



Москва намерена на переговорах обсудить и проводимую США политику санкций. Ранее США заявили о готовности вводить вторичные санкции против стран, которые продолжат сотрудничество с Ираном после полноправного вступления в силу первой волны санкций. Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого «шестеркой» международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе и вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном.



На прошлой неделе Трамп заявил, что санкционировал повышение вдвое пошлин на алюминий и сталь из Турции — до 20% и 50% соответственно. Турция в ответ на санкции США резко повысила пошлины на 22 вида американских товаров. В частности, повышены пошлины на импортируемые из США табак, алкоголь, автомобили, косметические изделия, рис и фрукты. Общее повышение пошлин составляет 533 миллиона долларов.



Советник Института современного развития Никита Масленников считает, что Путин и Меркель не обойдут стороной вопросы перезагрузки Всемирной торговой организации.



«Нельзя сегодня не задумываться о вопросах перезагрузки ВТО. Госпожа Меркель и ранее высказывалась о том, что риски торговых войн — очень существенны, и для немцев ситуация с торговыми войнами и последующими адекватными решениями в плане перезагрузки многосторонних правил международной торговли — это вопрос принципиальный. Я думаю, это может стать предметом обмена мнениями», — предположил он.



Северный поток



Двусторонние отношения, реализация крупных коммерческих проектов на фоне угроз им от третьих стран также, по данным Пескова, станет темой обсуждения.



«Я имею в виду, конечно, «Северный поток-2» и иные вопросы, которые стороны посчитают необходимым затронуть», — отметил пресс-секретарь.



Канцлер ФРГ Ангела Меркель, со своей стороны, неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект «Северный поток-2» как коммерческий. Однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину.



Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Германия — ключевой энергетический партнер России в Европе. Основные поставки газа «Газпрома» в Западной Европе идут в Германию.