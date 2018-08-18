Экс-генсек ООН Аннан умер в возрасте 80 лет

Бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан скончался на 81-м году жизни, сообщает Международная организация по миграции ООН в своем микроблоге Twitter.



«Сегодня мы скорбим о потере великого человека, лидера и визионера — бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана», — говорится в сообщении организации.



В микроблоге Кофи Аннана также появилось заявление от имени семьи бывшего генсека и Фонда Кофи Аннана. В сообщении говорится, что нобелевский лауреат скончался 18 августа в кругу близких после непродолжительной болезни.



Семья Аннана просит не беспокоить их с период траура. О том, где будет похоронен бывший генсек и когда состоится церемония прощания, будет сообщено позднее.



В последние годы жизни Аннан работал в Швейцарии и возглавлял Фонд своего имени со штаб-квартирой в Женеве.