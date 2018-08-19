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Улицы Киева снова затопило из-за прошедшего ливня

DAILY SABAH И РИА НОВОСТИ
КИЕВ
Опубликовано
Фото: ЕРА
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Улицы Киева вновь превратились в озера и каналы из-за очередного ливня, прошедшего в украинской столице в субботу, сообщает украинский телеканал «Эспрессо».

Как сообщается, возле торгового центра Гулливер образовалось настоящее озеро, в котором утонули автомобили.

Автомобили на улице Эспланадной вечером также почти полностью стояли в воде. На улице Антоновича произошел потоп, а после прорвало канализацию. Возле торгового центра «Гулливер» образовалось настоящее озеро, в котором утонули автомобили.

Коммунальщики ликвидируют последствия сильного ливня в Киеве, расчищены дороги, движение общественного транспорта введено в график, позже сообщил заместитель директора департамента городского благоустройства Киевской городской государственной администрации (КГГА) Тарас Панчий.

«Уже нет перекрытых и заблокированных участков, все участки расчищены. Сейчас коммунальные службы убирают грязь, то, что осталось после воды. Нет заблокированных маршрутов общественного транспорта, он движется по обычному графику… На данный момент все в норме», — заявил Панчий в эфире телеканала «112 Украина».

Власти Киева со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра сообщают, что в воскресенье в столице снова подтопления. «Девятнадцатого августа в столице ожидаются кратковременные дожди, днем — гроза, возможны подтопления, местами град и шквалы», — говорится в сообщении на сайте КГГА.

Ночью 16 августа в Киеве из-за грозы были повреждены кровли и фасады пяти домов, линии электропередачи, затоплена улица Крещатик, упали сотни деревьев.

Накануне вечером сильный ливень прошел во Львове, ряд улиц затопило, движение транспорта было затруднено, были повалены деревья.

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