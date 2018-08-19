Число погибших из-за ливней в индийском штате Керала приблизилось к 360

По меньшей мере 357 человек погибли чуть более чем за неделю в южном индийском штате Керала, который с 8 августа находится во власти мощных муссонных ливней, сообщает издание India Today.



Ранее было известно о 324 погибших. В субботу поступили сообщения еще о 33 жертвах стихии.



По данным метеорологического департамента Индии, интенсивность осадков в штате спадет. «В Керале не ожидается сильных дождей с 20 августа», — заявил изданию представитель департамента Мритунджай Мохапатра (Mritunjay Mohapatra).



Департамент снял красный уровень тревоги в штате, за исключением районов Эрнакулам, Идукки и Патанамтитта.



Согласно последним данным, обнародованным в пятницу Национальным центром реагирования на чрезвычайные ситуации при МВД Индии, с начала сезона муссонов в текущем году в стране от наводнений, ливней и оползней погибли свыше 860 человек. В наибольшей степени от удара стихии пострадали семь штатов, среди которых больше всего жертв и самые масштабные разрушения зарегистрированы в Керале.

Впервые в истории штата были открыты 35 из 39 речных дамб, чтобы понизить уровень воды. Главный министр Кералы Пирарайи Виджаян обратился к центральным властям с просьбой оказать срочную и масштабную поддержку пострадавшему региону.



В четверг Южное командование индийских ВМС объявило о приостановке всех плановых учений и переброске личного состава и кораблей в Кералу для оказания экстренной помощи жителям пострадавших районов. Помимо этого, к спасательной операции привлечены самолеты и вертолеты ВВС страны, а также береговая охрана.



Сезон дождей, как правило, начинается в Индии в июне и продолжается до конца сентября.