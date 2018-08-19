12 человек погибли в результате 2 землетрясений в Индонезии

Более 430 погибли в результате землетрясения в Индонезии

В результате двух землетрясений, произошедших накануне на индонезийском острове Ломбок, по предварительным данным, погибли 12 человек.

Как сообщил представитель Национального агентства Индонезии по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) Пурво Нугрохо, накануне утром на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,3, в результате которого погибли два человека.

Вечером того же дня на острове произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,9, унесшее жизни 10 человек.

По словам Нугрохо, часть людей осталась под завалами, и некоторые скончались в результате остановки сердца.

В регионе повреждено 1800 домов, в некоторых районах острова землетрясение вызвало перебои в электроснабжении.



Толчки были зафиксированы на северном побережье острова в 12.10 по местному времени (в 7.10 мск). Очаг землетрясения находится на глубине восьми километров.

Пятого августа к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 и с последующими афтершоками магнитудой 5,4 и 4,3. Его жертвами, по последним данным, стали более 400 человек.



Позднее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что в районе острова Ломбок произошло еще одно землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр подземных толчков располагался в 10 километрах к югу от города Матарам, расположенного на острове Ломбок. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.