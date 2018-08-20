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Сильный ветер сорвал покрывало Каабы в Мекке

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Сильный ветер, сопровождающийся ливнем, в воскресенье сорвал вышитое покрывало Каабы — кисву в священном для мусульман городе Мекка в Саудовской Аравии.

Очевидцам, которые находились в мечети Аль-Харам для совершения ритуального обхода вокруг Каабы во время хаджа, удалось запечатлеть этот момент на видео.

На кадрах видно, как сильный ветер развевает черное покрывало, на котором вышиты аяты из священного Корана.

Как сообщают специалисты, песчаная буря была вызвана из-за высокой температуры воздуха и сильной влажности.

Из-за непогоды также были повреждены палатки паломников возле горы Арафат.

В воскресенье на рассвете в саудовской Мекке началось ежегодное паломничество мусульман к святым местам — хадж. В этом году в хадже принимают участие свыше двух миллионов человек со всего мира.

Кисва — это традиционное покрывало Каабы из черного шелка с узором вышитым золотыми нитями, закрывающее стены Каабы. Покрывало, длина которого составляет 41 метр, меняется каждый год накануне праздника Курбан-байрам.

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