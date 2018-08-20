Сильный ветер сорвал покрывало Каабы в Мекке

Более 2 миллионов паломников приступили к обрядам хаджа в Саудовской Аравии

Сильный ветер, сопровождающийся ливнем, в воскресенье сорвал вышитое покрывало Каабы — кисву в священном для мусульман городе Мекка в Саудовской Аравии.

Очевидцам, которые находились в мечети Аль-Харам для совершения ритуального обхода вокруг Каабы во время хаджа, удалось запечатлеть этот момент на видео.

В священном для мусульман городе Мекка в Саудовской Аравии сильный ветер, бушующий уже на протяжении нескольких дней, сорвал черное покрывало Каабы, закрывающее её стены https://t.co/NBvGrUJ8QB pic.twitter.com/oBH2XDJRQ3 — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) August 20, 2018

На кадрах видно, как сильный ветер развевает черное покрывало, на котором вышиты аяты из священного Корана.

Как сообщают специалисты, песчаная буря была вызвана из-за высокой температуры воздуха и сильной влажности.

Из-за непогоды также были повреждены палатки паломников возле горы Арафат.

В воскресенье на рассвете в саудовской Мекке началось ежегодное паломничество мусульман к святым местам — хадж. В этом году в хадже принимают участие свыше двух миллионов человек со всего мира.

Кисва — это традиционное покрывало Каабы из черного шелка с узором вышитым золотыми нитями, закрывающее стены Каабы. Покрывало, длина которого составляет 41 метр, меняется каждый год накануне праздника Курбан-байрам.