40-метровая статуя Чингисхана в Монголии привлекает туристов со всего мира

Конная статуя Чингисхана — самый большой памятник в Монголии и крупнейший подобный монумент в мире — привлекает внимание как местных жителей, так и туристов.

Статуя находится в районе Цонжин-Болдог, что в часе езды от столицы Улан-Батора.





Высота статуи составляет 40 метров (без учета десятиметрового постамента), и она покрыта нержавеющей сталью весом 250 тонн.

Монумент окружают 36 колонн, символизирующих ханов Монгольской империи.





Из выставочного зала посетители по лестнице или с помощью лифта могут подняться на смотровую площадку, расположенную в голове лошади, с которой открывается живописный вид на степи.

Статуя установлена на том месте, где, по преданию, Чингисхан нашел золотую плетку.