Около 4,5 тыс. военных и 250 единиц техники прошли по Киеву по случаю Дня независимости

Около 4,5 тысяч военных и представителей силовых структур, 250 единиц техники и авиация приняли участие в «Марше новой армии», который состоялся в пятницу в столице Украины по случаю 27-й годовщины независимости страны. Это самый крупный парад, проведенный в стране с 2009 года.

Во время церемонии его принятия впервые прозвучало приветствие «Слава Украине!» — «Героям слава!». Также впервые прошли женские расчеты — курсантки Военного института Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и Военного института телекоммуникации и информатизации имени Героев Крут. Впервые с 2009 года парад сопровождался пролетом боевой авиации — в небе над столицей демонстрационный пролет совершит боевая авиация, среди которой военно-транспортный самолет Ан-178, истребители и вертолеты.

Киевляне и гости столицы в ходе самого масштабного за последние годы военного парада увидели сотни образцов новой и модернизированной военной техники. Были показаны самоходная гаубица «Богдана» калибром 155 мм, которая еще проходит испытания, переносной ПТРК «Стугна-П», ракетная система залпового огня «Ольха», которая должна заменить советскую РСЗО «Смерч». По Крещатику проехали и другие новинки украинского производства — авиационные беспилотные комплексы «Фурия», «Лелека» и ПД-1, а также комплексы радиолокационной разведки различного назначения. По главной улице Киева проследовала модернизированная советская техника, бронеавтомобили «Кугуар» и «Козак» собственной разработки, а также американские противотанковые ракетные комплексы «Джавелин», которые установлены на бронированных автомобилях «Варта».

Гостями торжеств стали делегации из 18 стран — знаменные группы из Грузии, Латвии, Эстонии, Чехии, командование многонациональной военной бригады из Литвы, Польши и Украины (ЛитПолУкрБриг), парадные расчеты США, Великобритании, Молдавии, Польши, Румынии, Канады.

Иностранные гости



Согласно сообщениям администрации президента, главы других стран уже начали поздравлять Порошенко. В частности, это сделали президент Франции Эммануэль Макрон, президент Италии Серджо Маттарелла, папа Римский Франциск. Также слова поддержки пришли от королей Нидерландов, Швеции и Бельгии, от властей Латвии, Австралии и других стран.



По данным посла Украины в США Валерия Чалого, на параде ко Дню независимости будет присутствовать полномочный представитель президента США Дональда Трампа — его советник по национальной безопасности Джон Болтон, у которого в Киеве запланированы встречи с Порошенко, а также премьером Владимиром Гройсманом, главой МИД Павлом Климкиным и министром обороны Полтораком.

Праздничные мероприятия и охрана порядка



В центре Киева на Михайловской площади открылась выставка вооружения и военной техники. После парада состоится традиционный благотворительный забег в вышиванках в Национальном музее архитектуры и быта, а на Певческом поле откроется ежегодная выставка цветов.



Вечером в украинской столице состоится большой концерт группы «Океан Эльзы».



Для обеспечения порядка с 22 августа подразделения МВД Украины были переведены на усиленный режим несения службы. По данным ведомства, в торжествах по случаю Дня независимости примут участие 700 тысяч граждан. За их безопасностью, по словам главы МВД Арсена Авакова, будут следить больше 30 тысяч полицейских, бойцов Нацгвардии, сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и других служб.



На время праздника также будут усилены меры безопасности на госгранице и контрольно-пропускных пунктах на линии соприкосновения в Донбассе.