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Пожар произошел в отеле в популярном у россиян китайском Харбине, 18 человек погибли

РИА НОВОСТИ
ПЕКИН
Опубликовано
Фото: AFP

По меньшей мере 18 человек погибли в результате пожара в гостинице в Харбине в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает агентство Синьхуа.

Согласно его информации, пожар произошел рано утром в субботу в одной из гостиниц с термальными источниками.

На 10.50 (05.50 мск) подтверждена гибель 18 человек.

По данным Центрального телевидения Китая, на борьбу с огнем направлены пять пожарных бригад. В тушении пожара задействованы 107 пожарных.

Сообщается, что загоревшееся строение — четырехэтажное кирпично-бетонное здание общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.

Спасательные работы продолжаются. Причина возгорания устанавливается.

Харбин — популярное направление у туристов с российского Дальнего Востока.

Информации о пострадавших иностранцах пока не поступала.

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