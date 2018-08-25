Пожар произошел в отеле в популярном у россиян китайском Харбине, 18 человек погибли

По меньшей мере 18 человек погибли в результате пожара в гостинице в Харбине в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке Китая, передает агентство Синьхуа.



Согласно его информации, пожар произошел рано утром в субботу в одной из гостиниц с термальными источниками.



На 10.50 (05.50 мск) подтверждена гибель 18 человек.



По данным Центрального телевидения Китая, на борьбу с огнем направлены пять пожарных бригад. В тушении пожара задействованы 107 пожарных.



Сообщается, что загоревшееся строение — четырехэтажное кирпично-бетонное здание общей площадью около 18 тысяч квадратных метров. Площадь возгорания составляет около 400 квадратных метров.



Спасательные работы продолжаются. Причина возгорания устанавливается.



Харбин — популярное направление у туристов с российского Дальнего Востока.



Информации о пострадавших иностранцах пока не поступала.