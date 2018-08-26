США отказались выделять Палестине помощь в размере $200 миллионов

Власти США решили не выделять Палестине финансовую помощь в размере 200 миллионов долларов и намерены направить эти средства на более приоритетные проекты.

Соответствующее распоряжение сделал президент СШАДональд Трамп, сообщает американский Госдеп.

В сообщении отмечается, что это решение принято в связи с ситуацией в секторе Газа, где палестинское движение ХАМАС «ставит под угрозу жизни людей».

США планировали ранее направить финансовую помощь на реализацию проектов на Западном берегу реки Иордан и в Газе.



Эксперты считают, что решение Трампа приведет к еще большей эскалации напряженности в отношениях Израиля и Палестины.

Израильская оккупация Иерусалима, продолжающаяся полвека, после решения президента Дональда Трампа объявить город столицей Израиля вступила в новую фазу. Израиль оккупировал Восточный Иерусалим пятого июня 1967 года. В 1980 году Кнессет принял законопроект, в соответствии с которым Израиль в одностороннем порядке объявил Иерусалим своей единой и неделимой столицей. В ответ на это СБ ООН принял резолюцию за № 478, в которой осудил израильскую аннексию Восточного Иерусалима.

Международное сообщество считает, что Восточный Иерусалим находится под израильской оккупацией. Кроме того, ни одно государство не признает Иерусалим столицей Израиля. Посольства всех стран, признавших Израиль, находятся в Тель-Авиве. После того, как Дональд Трамп выполнил обещание, данное им в ходе предвыборной кампании, США стали первой страной, признавшей Иерусалим столицей Израиля.