Умер американский сенатор Джон Маккейн в возрасте 81 года

Сенатор-республиканец от Аризоны Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года.

Маккейн ранее отказался от дальнейшего лечения опухоли мозга, которую ему диагностировали в 2017 году.

Соболезнования в связи с кончиной известного политика выразил глава Белого Дома Дональд Трамп. «Выражаю глубокие соболезнования и почтение семье сенатора Джона Маккейна. Наши мысли с вами», — написал Трамп в Twitter.

Соболезнование семье Маккейна выразил и вице-президент США Майк Пенс.

Бывший президент США Барак Обама также выступил с заявлением по поводу кончины известного политика. Обама назвал сенатора Маккейна «политиком, занявшим особое место в американской политике».