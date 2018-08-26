Число погибших из-за наводнений в индийском штате Керала достигло 445

Число погибших в результате наводнений, вызванных сильными дождями, в индийском штате Керала на юге страны достигло 445 человек, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источники в правительстве.



Ранее сообщалось, что число жертв в Керале с 8 августа превысило 400 человек.



Как сообщили источники агентства, около миллиона человек находятся во временных укрытиях, еще 15 считаются пропавшими без вести. Ранее сообщалось, что интенсивность осадков за последние несколько дней в Керале значительно снизилась, вода стала отходить.

Это позволило местным властям сосредоточить усилия на восстановлении региона. Медикаменты, питьевая вода и базовые продукты питания доставляются по морю и воздуху в Кочин, откуда впоследствии распределяются по различным населенным пунктам, некоторые из которых полностью затоплены.



Предварительный ущерб, причиненный Керале в результате обильных дождей и вызванных ими наводнений и оползней, оценивается примерно в 200 миллиардов рупий (около 2,9 миллиарда долларов).



По оценкам местных властей, в текущем году регион столкнулся с самым разрушительным муссоном за последние 100 лет. Сезон дождей продолжается в Индии, как правило, до конца сентября.