4 человека погибли при крушении небольшого самолета в США

Небольшой самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта американского города Суэйнсборо, штат Джорджия, четыре человека погибли, один получил ранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.



Инцидент произошел в субботу днем (ночь на воскресенье мск). По данным властей, самолет направлялся в парашютную школу в городе Стейтсборо. На место происшествия прибыли бригады медиков и пожарных. Один человек, пострадавший в результате крушения, направлен в местную больницу, его состояние оценивается как критическое.



Причины крушения пока не известны. Расследованием происшествия занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).