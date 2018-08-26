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4 человека погибли при крушении небольшого самолета в США

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано

Небольшой самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта американского города Суэйнсборо, штат Джорджия, четыре человека погибли, один получил ранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в субботу днем (ночь на воскресенье мск). По данным властей, самолет направлялся в парашютную школу в городе Стейтсборо. На место происшествия прибыли бригады медиков и пожарных. Один человек, пострадавший в результате крушения, направлен в местную больницу, его состояние оценивается как критическое.

Причины крушения пока не известны. Расследованием происшествия занимается Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).

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