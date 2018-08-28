В Крыму вдвое сократилось число крымскотатарских школ и пропали украинские

В аннексированном Россией Крыму количество школ с крымскотатарским языком обучения, в то время как украинских школ не осталось.

«По официальным данным так называемого Министерства образования, науки и молодежи Крыма в 2017-18 годах функционирует семь муниципальных образовательных учреждений с крымскотатарским языком обучения, четыре – с русским и крымскотатарским языками обучения и пять образовательных учреждений, изменивших статус школы крымскотатарского языка обучения на общеобразовательные заведения. То есть, без определения языка обучения», — цитирует члена Меджлиса крымскотатарского народа Эскендера Бариева издание Крым.Реалии.

Из семи украинских школ, работавших на полуострове до российской аннексии, не осталось ни одной, заявил активист Украинского культурного центра в Крыму Леонид Кузьмин.

Согласно Конституции Республики Крым, принятой после аннексии де факто властями, государственными языками Крыма являются крымскотатарский, украинский и русский.

Крым, который является частью Украины, был оккупирован Россией в марте 2014 года по итогам вторжения российских войск на полуостров и незаконно проведённого под их присмотром «референдума». Украина и международное сообщество не признали действия Москвы и ввели политические и экономические санкции против России и её граждан.