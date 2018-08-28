Порошенко поручил МИД Украины начать разрыв договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел страны в ближайшее время предоставить пакет документов для начала разрыва Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией от 1997 года. Об этом глава украинского государства заявил во вторник на встрече с представителями украинского дипломатического корпуса.

«Наконец сегодня мы подошли достаточно подготовленно и юридически защищенно к следующему шагу - прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федераций, который уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время я ожидаю от МИД необходимый пакет документов для начала реализации этот процесса», — отметил Порошенко.

В апреле 2018 года глава государства заявлял, что в ближайшее время внесет в Верховную раду законопроект об одностороннем разрыве некоторых положений договора. Тогда же он признал, что «нельзя отменять этот договор целиком», а необходимо приостановить действие части статей.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в мае 1997 года и вступил в действие в апреле 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон. В нем закрепляется принцип стратегического партнерства, признания нерушимости существующих границ, уважения территориальной целостности и взаимного обязательства не использовать свою территорию в ущерб безопасности друг друга.

В 2014 году в противоречие с договором Россия провела в украинском Крыму незаконный референдум, по итогам которого аннексировала полуостров.

В октябре этого года истекает срок, когда стороны должны заявить о намерении продлить или расторгнуть действие договора на очередной десятилетний период.