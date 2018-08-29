Танец Терезы Мэй с африканскими детьми высмеяли в соцсетях

Видео танца премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с южноафриканскими детьми в одной из школ Кейптауна распространилось в социальных сетях, вызвав неоднозначную реакцию среди пользователей.

В ходе визита в школу учащиеся выступили перед премьер-министром с песнями и танцами, к которым Мэй не смогла не присоединиться.

Однако несколько скованный и неуклюжий танец 61-летнего политика вызвал насмешки пользователей Twitter, которые сравнили движения главы британского правительства с роботом, указывая на танец Бендера из мультсериала «Футурама».

Пользователи социальных сетей высмеяли танец премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с южноафриканскими детьми в одной из школ Кейптауна, сравнив ее движения с роботом https://t.co/rWlBSWjFun pic.twitter.com/oNzpvftotk — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) August 29, 2018

В настоящее время британский премьер находится с визитом в Африке.

Ранее Мэй заявила, что Великобритания расширит дипломатическое присутствие в Чаде, Нигере и Мали, с целью увеличения влияния Британии в регионе, в том числе в сферах безопасности и развития региона, а также «создания новых форматов партнерства для снижения угрозы Великобритании и ЕС».