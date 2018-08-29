Тысячи пчел атаковали палатку с хот-догами в Нью-Йорке

Полиция Нью-Йорка во вторник перекрыла часть улицы в центре Манхэттена после того, как рой пчел напал на торговую палатку с хот-догами, сообщил в Twitter начальник полиции города Джеймс О'Нил.



«Не бойтесь, ньюйоркцы и туристы. Мидтаун Манхэттена «жужжит» о способности полиции Нью-Йорка быть многопрофильной организацией… С роем пчел на Таймс-Сквер мы обращаемся гуманно и безопасно», — говорится в сообщении.



Согласно данным телеканала CNN, инцидент произошел во вторник после обеда. Приехавшая на вызов полиция ограничила проход рядом с палаткой, после чего одетый в защитный костюм полицейский собрал насекомых при помощи специального вакуумного пылесоса. Как сообщается, весь процесс занял у него 45 минут.







Пользователи социальных сетей распространили фотографии и видеозаписи «нападения». По подсчетам телеканала, палатку атаковали десятки тысяч насекомых.



В результате инцидента, по словам, полиции, никто не пострадал. Специалисты считают, что пчелы покинули старый улей из-за жары в городе, полиция намерена переместить их в новый дом.