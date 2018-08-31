Больше половины детей-беженцев в мире не посещают школу — ООН

В 2017/2018 учебном году более четырех миллионов детей из семей беженцев в мире не посещали школу. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В докладе отмечается рост числа беженцев во всем мире.

Несмотря на все инициативы правительств и институтов ООН, в мире быстро растет число детей, не посещающих учебные заведения, говорится в докладе.

«По состоянию на конец 2017 года, во всем мире насчитывалось 25,4 миллиона беженцев, и 19,9 миллиона из них защищены мандатом УВКБ ООН. 52 процента из этого числа составляли дети, в том числе 7,4 миллиона — дети школьного возраста. В 2016 году более 3,5 миллиона детей беженцев были лишены возможности посещать школу, а в 2017 году эта цифра возросла до четырех миллионов», — говорится в докладе.

По данным доклада, в глобальном масштабе начальную школу должны посещать 92 процента детей из семей беженцев, но в действительности этот показатель находится на уровне 61 процента.

Ограниченный доступ к образованию приведет к необратимым последствиям в будущем, считает Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

По его словам, школа — это то место, в котором дети беженцев могут вернуться к нормальной жизни.