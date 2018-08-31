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Главаря «ДНР» Захарченко убили в донецком кафе «Сепар»

DAILY SABAH И РИА НОВОСТИ
СТАМБУЛ
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Фото: Reuters

Главарь «ДНР» Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане «Сепар» в центре Донецка, заявил РИА Новости источник в силовых структурах так называемой «республики».

«Глава ДНР Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар». Министр доходов и сборов Тимофеев — ранен», — сообщил собеседник агентства.

В ноябре 2014 года Захарченко был объявлен победителем на незаконных выборах главы непризнанной республики.

Ранее в 2014 году пре поддержке России сепаратистские группировки на территории украинских Донецкой и Луганской областей провели нелегитимный референдум об отсоиденении от Украины и провозгласили независимость.

С тех пор на востоке Украины продолжаются военные действия украинсих сил против сепаратистов.

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