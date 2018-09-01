Воздушный шар в виде мэра Лондона в бикини пролетел над городом

Лондонцы запустили в небо девятиметровый воздушный шар в виде мэра британской столицы Садика Хана, протестуя против его переизбрания в 2020 году, передает корреспондент РИА Новости.



Акция протеста прошла в субботу на Парламентской площади в самом центре Лондона. Активисты выступают против переизбрания мэра Лондона, а также возросшей за последнее время криминогенности в британской столице.



«Мы запустили Садика Хана в желтом бикини, чтобы привлечь внимание общественности к ситуации, которая сейчас сложилась в Лондоне. Я считаю, что он должен уйти», — сказал РИА Новости один из активистов по имени Йен.







Другой участник протеста Джеймс отметил, что во время правления действующего мэра в Лондоне возросла преступность, и на этом фоне появилась исламофобия.



«Очень много преступлений, много нападений с ножами, в Лондоне стало небезопасно. Растет исламофобия, хотя об этом и не принято говорить открыто», — отметил собеседник агентства.



Акция протеста прошла спокойно: за порядком следили полицейские и люди в черных костюмах. Перед собравшимися выступила танцевальная группа.



Горожане обсуждают работу мэра и то, каким бы они хотели видеть свой город. «Мэр должен обеспечить безопасность. Пока мы этого не видим», — поделилась с корреспондентом РИА Новости жительница Лондона Джейн.



Желтое бикини, в которое одет «воздушный мэр», отсылает к запрету, введенному Ханом на размещение рекламы в общественном транспорте. В 2016 году мэр выступил против рекламы со стройной девушкой в бикини и надписи: «Готово ли твое тело к пляжному сезону?». По мнению градоначальника, такая реклама может унизить женщин.