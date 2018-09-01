Порошенко обсудил в США ситуацию в Донбассе и Азовском море

Президент Украины Петр Порошенко в Вашингтоне обсудил с двухпартийной группой сенаторов США ситуацию в Донбассе и Азовском море, сообщает пресс-служба украинского президента в субботу.



Порошенко с 31 августа по 1 сентября находится в США с частным визитом для участия в церемонии прощания с сенатором от Аризоны Джоном Маккейном, который скончался 26 августа в возрасте 81 года. Он на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга.



Как сообщает пресс-служба, Порошенко выразил благодарность за важную роль сената США в защите суверенитета и территориальной целостности Украины, включая последовательную поддержку предоставления Украине летального оборонительного оружия и усиления санкционного давления на Россию.



«Были скоординированы дальнейшие шаги по усилению международных усилий для деоккупации украинского Крыма и Донбасса», — говорится в сообщении. Кроме того, по данным пресс-службы, Порошенко обсудил с делегацией сената ситуацию в Азовском море и Керченском проливе.



Крым, который является частью Украины, был оккупирован Россией в марте 2014 года по итогам вторжения российских войск на полуостров и незаконно проведённого под их присмотром «референдума». Украина и международное сообщество не признали действия Москвы и ввели политические и экономические санкции против России и её граждан.



Ранее в 2014 году пре поддержке России сепаратистские группировки на территории украинских Донецкой и Луганской областей провели нелегитимный референдум об отсоединения от Украины и провозгласили независимость.

С тех пор на востоке Украины продолжаются военные действия украинских сил против сепаратистов.

Также, по данным пресс-службы, стороны обменялись мнениями относительно угроз энергетической безопасности Европы из-за реализации проекта «Северный поток-2».



Проект «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим «Северным потоком». Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору «Северного потока-2», осталось получить разрешения на строительство только от Дании.



На встрече обсуждали и прогресс Украины в реализации программ реформ и развитие сотрудничества с МВФ.



Президент Украины также выразил надежду на поддержку сенаторами усилий Украины, направленных на официальное признание США голодомора геноцидом украинского народа, сообщает пресс-служба.