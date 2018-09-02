Разведенный отец похитил ребенка у матери в Киеве

Полицейские обнаружили похищенного ребенка в Киеве, сообщила в воскресенье пресс-служба столичной полиции.

Ранее киевский ресурс «Информатор» сообщил, что в Голосеевском районе Киева неизвестные похитили ребенка на глазах у родителей и скрылись на автомобиле.

По данным ведомства, автомобиль «похитителей» был найден в Соломенском районе, похитителем оказался отец ребенка, который в разводе с его мамой.

«Обоих родителей доставили в управление полиции для дачи объяснений. С ребенком все хорошо», — говорится в сообщении полиции на странице в Facebook.