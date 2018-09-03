Власти Мадрида ограничат движение на большинстве улиц до 30 км/ч

Муниципальный совет Мадрида планирует утвердить в сентябре ограничение скорости до 30 километров в час на большинстве дорог города, сообщает газета Pais.



По данным издания, новые меры затронут около 80% дорог Мадрида. Ограничение будет действовать «на всех однополосных дорогах и дорогах с одной полосой в каждую сторону».



Ограничение скорости до 50 километров в час сохранится лишь на ряде дорог с двумя и более полосами в одну сторону.



Ограничение до 20 километров в час будет действовать на немногочисленных дорогах (так называемых «улицах сосуществования»), где проезжая часть расположена на одном уровне с тротуаром.

Власти города отмечают, что данные нормы призваны «снизить число несчастных случаев на дороге и обеспечить безопасность пешеходов и велосипедистов, а также людей с ограниченными возможностями, проживающих в прилегающих районах».



Власти Мадрида объясняют введение ограничений данными Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым риск летального исхода при столкновении на скорости 50 километров в час в восемь раз выше, чем при скорости 30 километров в час. При увеличении скорости движения транспортного средства, риск смерти для пешеходов или тяжкого вреда здоровью при ДТП возрастает в геометрической прогрессии.

По данным ВОЗ, во всем мире в результате ДТП ежегодно погибают около 1,25 миллиона человек (этот показатель остается практически неизменным с 2007 года), при этом дорожно-транспортные травмы являются главной причиной гибели молодых людей в возрасте 15-29 лет. Ежегодно различного рода травмы в ДТП получают от 20 до 50 млн человек. Наименее защищенными участниками дорожного движения являются мотоциклисты, пешеходы и велосипедисты.