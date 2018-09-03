В Рио-де-Жанейро сгорел 200-летний Национальный музей Бразилии

Национальный музей в бразильском Рио-де-Жанейро полностью сгорел в результате пожара.



Как сообщает агентство, огонь вспыхнул в воскресенье вечером. В результате инцидента никто не пострадал. Пожар произошел из-за «халатности на протяжении многих лет», заявил министр культуры Бразилии Сержиу Са Лейтан.



«Утрачены 200 лет работы, исследований и знаний», — написал президент Бразилии Мишел Темер в Twitter.



В музее хранилось более 20 миллионов экспонатов. Он был основан в 1818 году королем Португалии Жуаном VI. В музее были представлены одни из крупнейших в Северной и Южной Америках коллекций животных, минералов, окаменелостей, мумий, индейской посуды.