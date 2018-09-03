Масштабные военные учения Rapid Trident стартуют в Украине

Во Львовской области Украины в понедельник стартуют самые масштабные совместные сухопутные учения украинских вооруженных сил и армейских подразделений иностранных государств — Rapid Trident-2018. Об этом сообщает министерство обороны Украины.

Как сообщил генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook, Rapid Trident являются кульминацией ежегодных многонациональных учений, которые подтверждают поддержку Украины со стороны иностранных союзников и партнеров.

В конце января в Украине вступил в силу закон, разрешающий допуск подразделений вооруженных сил других государств, в том числе США, на территорию Украины в 2018 году для участия в многонациональных учениях. В частности, речь идет о проведении украинско-американских учений Sea Breeze-2018 и Rapid Trident-2018.



Ранее Минобороны Украины сообщало, что более 2 тысяч украинских военных, а также солдаты и офицеры еще десяти государств планируют принять участие в учениях Rapid Trident-2018.