В Киеве при поддержке TIKA прошел форум по крымскотатарскому языку

В столице Украины Киеве при поддержке Агентства по сотрудничеству и координации при правительстве Турции (TIKA) провели форум, посвященный крымскотатарскому языку.

Мероприятие на тему «Форум языка свободы» организовано с целью распространения крымскотатарского языка.

На форуме особое внимание было уделено вопросам языка, проведены тренинги о методах реализации проектов.

Организаторы форума отметили, что это первый шаг в распространении крымскотатарского языка, работа по которому будет продолжена и в будущем.

В рамках форума был составлен план по дальнейшей реализации проектов относительно крымскотатарского языка.