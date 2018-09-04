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Каждый год Украину покидают около 1 миллиона граждан — глава МИД

РИА НОВОСТИ
КИЕВ
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Фото из архива

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что ежегодно из страны за границу выезжают около 1 миллиона граждан.

«У нас действительно катастрофическая ситуация. Примерно 1 миллион украинцев выезжают ежегодно. Мы считаем, что, к сожалению, эта негативная тенденция в ближайшее время сохранится», — заявил Климкин.

По его информации, только в Польше проживает около 1,4 миллиона украинцев. Климкин отметил, что в основном украинцы едут за границу работать и оседают в странах ближнего зарубежья, но многие в поисках лучшей жизни уезжают еще дальше — в Европу и Америку.

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