Британия предъявила обвинения по «делу Скрипалей» двум гражданам России

Королевская прокурорская служба Великобритании предъявила обвинения по четырем статьям, в том числе обвинения в покушении на убийство Сергея и Юлии Скрипалей и британского полицейского Ника Бейли, двум российским гражданам — Александру Петрову и Руслану Боширову.

Россиянам планируется предъявить три обвинения: в преступном сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, в применении химического оружия, а также в причинении тяжкого вреда здоровью сотруднику британской полиции Нику Бейли.



«Команда по борьбе с терроризмом провела тщательное расследование того, как именно было совершено нападение. Они недавно передали файл с доказательствами Королевской прокурорской службе с тем, чтобы мы могли принять решение о том, могут ли быть предъявлены обвинения в уголовных преступлениях кому-либо из участников данного инцидента», — говорится в сообщении Королевской прокурорской службы, имеющемся в распоряжении РИА Новости.



«Прокуроры из контртеррористического подразделения Королевской прокурорской службы рассмотрели улики и сочли, что есть достаточные основания для вынесения приговора, а общественным интересам отвечает предъявление обвинений Александру Петрову и Руслану Боширову, российским гражданам, по следующим статьям: сговор с целью убийства Сергея Скрипаля, покушение на убийство Сергея Скрипаля, Юлии Скрипаль и Ника Бейли, использование и владение «Новичком» в противоречие закону о химоружии и намеренное нанесение тяжелых телесных повреждений Юлии Скрипаль и Нику Бейли», — говорится в сообщении.

Британская полиция опубликовала фото флакона из-под духов, в котором содержалось нервно-паралитическое вещество, от которого пострадали двое жителей Эймсбери в июне этого года.

Емкость представляет собой вертикальный парфюмерный флакон, выполненный, предположительно, из прозрачного стекла с белым пластиковым распылителем сверху. Размер флакона — чуть менее 10 сантиметров. На емкости есть надпись: Premier Jour Nina Ricci.

«Новичок» был во флаконе, который позволял прекрасно замаскировать его для нелегальной транспортировки оружия в страну, а также представлял возможность удобного нанесения на входную дверь дома Скрипаля», — говорится в заявлении Скотланд-Ярда.

Выпущенный в 2001 году Premier Jour от марки Nina Ricci классифицируется как женский аромат и принадлежит семейству цветочные.

В среду Скотланд-Ярд также опубликовал фотографии подозреваемых в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери в марте этого года. На размещенных на сайте полиции снимках изображены два небритых мужчины, одетых в рубашки и темную верхнюю одежду.

В английском городе Солсбери 4 марта были отравлены бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это отрицает.