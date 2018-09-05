Индия и Казахстан проведут совместные военные учения 10-23 сентября

Совместные военные маневры Индии и Казахстана «KAZIND 2018» пройдут с 10 по 23 сентября в казахстанском регионе Отар, говорится в распространенном в среду заявлении индийского минобороны.



«Они станут третьими по счету совместными военными учениями с участием двух стран, которые уже долгое время активно сотрудничают в сфере обороны. В последний раз эти маневры проходили в прошлом году в Индии», — напомнили в военном ведомстве Индии.



Как отмечается в заявлении, первостепенной целью предстоящих учений станет обмен опытом между вооруженными силами двух стран, а также более детальное изучение тактических приемов друг друга.



«Большой опыт ВС Индии, полученный при проведении антитеррористических операций, представляет особую значимость для армии Казахстана. Проведение совместных учений позволит создать основу для более тесного сотрудничества в оборонной сфере и будет способствовать укреплению связей между нашими двумя великими странами», — добавили в ведомстве.