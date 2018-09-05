Реки на улицах, поваленные деревья и сели: тайфун «Джеби» бушует на Сахалине

Мощный тайфун «Джеби», который принес ливни и ураганный ветер на Сахалин, стал причиной массового отключения электричества и перекрытия основной автомагистрали, местные жители публикуют в соцсетях последствия непогоды — поваленные деревья и затопленные улицы.



В ночь на 5 сентября Сахалин оказался под воздействием тропического тайфуна «Джеби», в области прошли ливни, отмечается ураганный ветер. Ранее в регионе приостановили движение пассажирских поездов, частично нарушено авиасообщение.



Света нет, дорога перекрыта



«Под влиянием стихии оказались 16 муниципальных образований Сахалина и Курильских островов… В муниципальных образованиях южной и западной частей Сахалина тропический шторм повалил деревья, перевернул светофоры и дорожные знаки, на отдельных домах были сорваны элементы обшивки крыш», — говорится в сообщении областных властей.



Тайфун нарушил электроснабжение шести сел в Томаринском, Александровск-Сахалинском городских округах и Южно-Сахалинске. Школьники в восьми районах региона остались дома. Из-за шторма в Татарском проливе приостановлена работа паромной переправы Ванино-Холмск.



Тайфун движется на север острова, больше всего осадков — 24 миллиметра — выпало в Поронайском и Макаровском округах.



Севернее Макарова сошел сель, который перегородил дорогу, нарушив транспортное сообщение между югом и севером Сахалина. Спасатели сообщали, что в ловушке оказались свыше 20 автомобилей. Власти отмечают, что разбирать завалы дорожные службы начнут по окончании сильного дождя, завершить эту работу планируется к полуночи.



Тайфун в соцсетях



Местные жители в соцсетях публикуют фото последствий стихии: упавшие рекламные щиты, деревья, поврежденные ветками машины, торговые навесы и остановки, которые сдуло ураганным ветром, оторванную кровлю и затопленные улицы. Даже на крупных городских перекрестках вода закрывает машины по колеса. Жители Поронайска, где за восемь часов выпала месячная норма осадков, публикуют в Instagram фото полностью затопленной площади.





В сахалинских соцсетях распространяется видео, на котором «Камаз» перевозит через разлившуюся реку Урюм внедорожники, которые сами не могут перебраться через мощный поток. Некоторым сахалинцам удалось заснять на видео, как искрят под дождевыми потоками столбы линий электропередачи. При этом островитяне иронизируют в комментариях: «Разве это тайфун», «Тайфуна толком нет, а все остановки со знаками сдуло». Жители некоторых населенных пунктов отмечают, что стихия покинула их города еще до полудня.