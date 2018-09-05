Реки на улицах, поваленные деревья и сели: тайфун «Джеби» бушует на Сахалине

Мощный тайфун «Джеби», который принес ливни и ураганный ветер на Сахалин, стал причиной массового отключения электричества и перекрытия основной автомагистрали, местные жители публикуют в соцсетях последствия непогоды — поваленные деревья и затопленные улицы.
В ночь на 5 сентября Сахалин оказался под воздействием тропического тайфуна «Джеби», в области прошли ливни, отмечается ураганный ветер. Ранее в регионе приостановили движение пассажирских поездов, частично нарушено авиасообщение.
Света нет, дорога перекрыта
«Под влиянием стихии оказались 16 муниципальных образований Сахалина и Курильских островов… В муниципальных образованиях южной и западной частей Сахалина тропический шторм повалил деревья, перевернул светофоры и дорожные знаки, на отдельных домах были сорваны элементы обшивки крыш», — говорится в сообщении областных властей.
Тайфун нарушил электроснабжение шести сел в Томаринском, Александровск-Сахалинском городских округах и Южно-Сахалинске. Школьники в восьми районах региона остались дома. Из-за шторма в Татарском проливе приостановлена работа паромной переправы Ванино-Холмск.
Тайфун движется на север острова, больше всего осадков — 24 миллиметра — выпало в Поронайском и Макаровском округах.
Севернее Макарова сошел сель, который перегородил дорогу, нарушив транспортное сообщение между югом и севером Сахалина. Спасатели сообщали, что в ловушке оказались свыше 20 автомобилей. Власти отмечают, что разбирать завалы дорожные службы начнут по окончании сильного дождя, завершить эту работу планируется к полуночи.
Тайфун в соцсетях
Местные жители в соцсетях публикуют фото последствий стихии: упавшие рекламные щиты, деревья, поврежденные ветками машины, торговые навесы и остановки, которые сдуло ураганным ветром, оторванную кровлю и затопленные улицы. Даже на крупных городских перекрестках вода закрывает машины по колеса. Жители Поронайска, где за восемь часов выпала месячная норма осадков, публикуют в Instagram фото полностью затопленной площади.