Emirates сообщила о недомогании 10 пассажиров на борту приземлившегося в США самолета

Самолет авиакомпании Emirates, 10 человек на борту которого сообщили о недомогании, приземлился в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщила авиакомпания.



Ранее местные СМИ сообщили о 100 пассажирах с недомоганием. Как пишет издание New York Times, два человека сообщили, что у них поднялась температура, еще несколько начали кашлять. По данным телеканала NBC, самолет был помещен в карантин.



Как сообщает авиакомпания в Twitter, после приземления «в качестве меры предосторожности» пассажиров осмотрели местные представители медицинских служб.