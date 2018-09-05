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Emirates сообщила о недомогании 10 пассажиров на борту приземлившегося в США самолета

РИА НОВОСТИ
Опубликовано
Фото: Reuters

Самолет авиакомпании Emirates, 10 человек на борту которого сообщили о недомогании, приземлился в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, сообщила авиакомпания.

Ранее местные СМИ сообщили о 100 пассажирах с недомоганием. Как пишет издание New York Times, два человека сообщили, что у них поднялась температура, еще несколько начали кашлять. По данным телеканала NBC, самолет был помещен в карантин.

Как сообщает авиакомпания в Twitter, после приземления «в качестве меры предосторожности» пассажиров осмотрели местные представители медицинских служб.

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