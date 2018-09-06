Узбекистан отказывается от принудительного труда при сборе хлопка

Узбекистан отказывается от принудительного привлечения населения к сбору урожая хлопка.

Соответствующее решение было принято в ходе посвященного организованному проведению сбора хлопка урожая 2018 года видеоселекторного совещания в правительстве Узбекистана.

В ходе совещания, прошедшего под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова, принято решение не привлекать к процессу сбора хлопка молодежи, не достигшей 18 лет, учащихся школ и других образовательных учреждений, а также учителей и медицинских работников.

Также не будет допущено принудительного привлечения населения к сбору урожая. При выявлении таких случаев будут предприняты соответствующие меры наказания. Обеспечение сборщиков обедом, питьевой водой, их перевозка будут осуществляться фермерскими хозяйствами.

Как сообщили узбекские СМИ, правительство страны намерено достойно оплачивать труд сборщиков хлопка. Кроме того, в этом году доходы, полученные за сбор хлопка, не будут облагаться налогом. Участники хлопкоуборочной страды будут полностью получать оплату за свой труд. Оплата труда будет производиться каждые пять дней, при необходимости – каждый день.