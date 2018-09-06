2 человека пострадали в результате падения вертолета в Киеве

Гражданский вертолет упал в Киеве, пострадали два человека, сообщила в четверг пресс-служба Киевского управления Национальной полиции Украины.



«Информация о падении вертолета на Трухановом острове в дежурную часть Днепровского управления полиции поступила в 07.22 (совпадает с мск). На место происшествия сразу направили наряды полиции, спасателей и врачей», — говорится в сообщении.



По данным полиции, в результате падения вертолета пострадали два человека, их госпитализировали.



По предварительным данным полиции, гражданский вертолет и принадлежит частной фирме. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, общаются со свидетелями и очевидцами.

Украинские правоохранители завели уголовное дело в связи с падением вертолета, сообщила позже в четверг пресс-секретарь киевского управления прокуратуры Надежда Максимец.

«Прокуратура города Киева будет осуществлять процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту падения частного вертолета на Трухановом острове в Киеве, в результате чего пострадали двое граждан. Сведения внесены в ЕРДР по части второй статьи 276 («нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта») УК Украины», — написала Максимец на своей странице в Facebook.

Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.