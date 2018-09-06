9 человек погибли, более 300 пострадали в результате землетрясения на севере Японии

Число погибших в результате землетрясения на северном японском острове Хоккайдо, которое произошло в ночь со среды на четверг, возросло до 9 человек. Об этом сообщило агентство Киодо.

Отмечается, что также более 300 человек пострадали в результате удара стихии, а более 30 числятся пропавшими без вести.



По данным агентства, 82-летний мужчина погиб во время землетрясения при падении с лестницы в своем доме в городе Томакомай, также расположенном на Хоккайдо.



Стихия разрушила пять домов в населенном пункте Ацума и еще два дома в городе Саппоро. Спасательные операции ведутся на местах бедствия.

Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в 03:12 по местному времени (21:12 мск в среду). Эпицентр подземных толчков находился в округе Ибури на юго-западе острова Хоккайдо, а очаг залегал на глубине около 37 км. Удар стихии привел к масштабным перебоям в электроснабжении и транспортном сообщении в префектуре. По данным местных властей, на полное восстановление энергоснабжения префектуры может уйти около недели.