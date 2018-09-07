В мире 750 миллионов человек не умеют читать и писать

Несмотря на достигнутые за последние 50 лет успехи в сфере образования, население Земли еще далеко от всеобщей грамотности.

По данным ЮНЕСКО, 750 миллионов человек в мире не умеют читать и писать. Две трети от этого числа составляют женщины. В то же время за последние 50 лет в мире фиксируется рост уровня грамотности среди молодежи.

Так, 45 процентов неграмотных людей в мире проживают в Южной Азии, 27 процентов — в «Черной Африке» (к югу от Сахары), 10 процентов — в Восточной и Юго-Восточной Азии, девять процентов — в Северной Африке и Западной Азии, четыре процента — в Латинской Америке и странах Карибского бассейна.

По данным Статистического института ЮНЕСКО, в последнее время самый большой рост грамотности в мире зафиксирован среди населения Восточной и Южной Азии, а также Северной и Западной Африки.

Так, уровень грамотности населения Южной Азии в 1990-2016 годах вырос с 46 до 72 процентов, Северной Африки и Западной Азии — с 64 до 81 процента.

В Восточной и Юго-Восточной Азии этот показатель вырос с 82 до 96 процентов, а в странах Африки к югу от Сахары — с 52 до 65 процентов.

В то же время эксперты отмечают низкий уровень грамотности среди женщин по сравнению с мужчинами. По данным последних лет, 59 процентов неграмотных составляют молодые женщины.