Вертолет с 6 пассажирами на борту упал в Гималаях на территории Непала

Пропавший в субботу утром в Гималаях вертолет компании Altitude Air, на борту которого находились шесть пассажиров и пилот, по сообщениям очевидцев, упал в районе Нувакот в центральном Непале, сообщает издание Himalayan Times со ссылкой на директора авиакомпании.



По данным издания, вертолет перевозил пациента из деревни Самогон в Катманду, где должен был приземлиться в 8.18 утра по местному времени (11.18 мск).



По словам управляющего директора Altitude Air Нимы Нуру Шерпа, вертолет AS350B3e под управлением крайне опытного пилота-спасателя в чине старшего капитана пропал в 8.00 утра (11.00 мск). На борту находились шесть пассажиров, в том числе один японский турист и пять непальцев.

Вертолет непальской армии и еще один частный вертолет с командами спасателей пытаются добраться до места крушения, но погодные условия затрудняют проведение операции. Подробности инцидента выясняются.