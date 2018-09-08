Вертолет с 7 пассажирами на борту упал в Гималаях на территории Непала

Пропавший в субботу утром в Гималаях вертолет компании Altitude Air, на борту которого находились сумь пассажиров и пилот, по сообщениям очевидцев, упал в районе Нувакот в центральном Непале, сообщает издание Himalayan Times со ссылкой на директора авиакомпании.

Позже стало известно, что шесть из семи человек на борту вертолета погибли.



По данным издания, вертолет перевозил пациента из деревни Самогон в Катманду, где должен был приземлиться в 8.18 утра по местному времени (11.18 мск).



По словам управляющего директора Altitude Air Нимы Нуру Шерпа, вертолет AS350B3e под управлением крайне опытного пилота-спасателя в чине старшего капитана пропал в 8.00 утра (11.00 мск). На борту находились шесть пассажиров, в том числе один японский турист и пять непальцев.

Вертолет непальской армии и еще один частный вертолет с командами спасателей пытаются добраться до места крушения, но погодные условия затрудняют проведение операции. Подробности инцидента выясняются.