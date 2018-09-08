В Сирии силы режима Асада столкнулись с боевиками YPG/PKK

В провинции Хасеке на северо-востоке Сирии идут ожесточенные бои между террористами YPG (сирийское ответвление PKK) и войсками режима Башара Асада.

Как сообщают источники в Хасеке, бои вспыхнули утром восьмого сентября в районе Эль-Камышлы, захваченном террористами YPG.

В боях погибли 18 человек, семь военных из армии режима Башара Асада, среди террористов есть раненые.

По данным источников, бои вспыхнули после того, как силы сирийского режима задержали нескольких человек на блокпосту на дороге Хасеке — Эль-Камышлы.

Бои между YPG и силами режима Асада в Хасеке шли и ранее.

Впервые террористы PKK заявили о себе в 1984 году. В последующие годы террористы РКК совершали кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию. США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Террористическая организация PKK совершает вооруженные нападения на государственные структуры и граждан Турции.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения. С этого времени погибли около 500 мирных жителей и 800 сотрудников сил безопасности. В ходе операций сил безопасности уничтожено или арестовано более 10 тысяч террористов PKK.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления. В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).

Война в Сирии началась в марте 2011 года, когда мирные демонстрации протеста переросли в вооруженный конфликт после того, как военные открыли огонь по демонстрантам. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8миллиона человек нашли убежище за пределами страны.