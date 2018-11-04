15 человек погибли в аварии с участием 31 транспортного средства в Китае

Число жертв крупной автомобильной аварии с участием 31 автомобиля вблизи города Ланьчжоу (провинция Ганьсу, Северо-Западный Китай) возросло до 15 человек, еще 44 — пострадали. Об этом в воскресенье сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 14 погибших и 27 пострадавших. По данным на 05:00 утра воскресенья (00:00 мск) число жертв увеличилось до 15. Состояние еще 10 человек оценивается как критическое.

Инцидент произошел накануне в 19:21 по местному времени (14:21 мск), когда передвигающийся по скоростной автодороге Ланьчжоу — Хайкоу (провинция Хайнань, Южный Китай) грузовик потерял управление и врезался в ряд транспортных средств, ожидающих очереди на пункте взимания платы.

Как сообщается, водитель грузовика, получивший легкие травмы, находится под стражей. По его словам, во время движения у транспортного средства отказали тормоза. По информации ТВ, фура принадлежит логистической компании из провинции Ляонин (северо-восток КНР).

На месте аварии находятся органы охраны порядка, службы скорой помощи и пожарные. Полиция ведет дальнейшее расследование ДТП.