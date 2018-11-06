Беларуси не нужна российская военная база — Лукашенко

Минск против размещения российской военной базы на территории Беларуси, так считает, что страна в силах самостоятельно обеспечить свою безопасность. Об этом заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с группой американских аналитиков.

«Очень часто обсуждается проблема российской базы на территории Беларуси. Надуманная проблема... Мы в военно-политическом союзе с Россией, будет здесь база военная, не будет — разницы абсолютно никакой нет. Мы эту базу не размещаем здесь не потому, что мы хотим показать, что суверенные и независимые, мы не размещаем ее, потому что она здесь не нужна: мы сами, по нашему замыслу, военно-оборонительному плану с Россией, обеспечим те функции, которые на нас возложены», — заявил Лукашенко.

По его мнению, белорусские военные в состоянии эффективно «противостоять, если нужно, любой агрессии, любому конфликту на территории Беларуси».

«Потому что мы на своей земле. Еще раз подчеркиваю, что здесь нет никаких [иностранных военных] баз не потому, что мы кому-то угодить хотим, нет, просто мы в состоянии выполнить те функции, которые на нас возложены договором с РФ», — сказал Лукашенко.

По его словам, если бы в Беларуси это не смогли сделать, то «обратились бы сами к России, чтобы они обеспечили нам безопасность».

«Пока такой необходимости у нас нет», — сказал президент.

По его словам, белорусские вооруженные силы, которые реформировались уже четыре раза, «в состоянии обеспечить безопасность и выполнить свои функции лучше, чем любое другое государство, в том числе РФ».