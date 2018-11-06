Белый дом выпустил монету в честь встречи Трампа и Путина с множеством ошибок

Магазин сувениров при Белом доме выставил на продажу памятный знак в честь состоявшейся в июле встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в Хельсинки.

Сувенир можно увидеть на официальном сайте магазина в интернете. Он представляет собой монету с изображениями и надписями, русские версии которых содержат орфографические ошибки.

На аверсе (лицевой стороне) сувенирной монеты изображены портреты президентов США и России, гербы двух стран и их названия на английском языке — «Соединенные Штаты" и Российская Федерация». На лицевой стороне знака также отчеканены слова американского лидера на английском: «Прошлое не должно определять наше будущее» и дата, когда эта фраза была произнесена — 12 июня 2018. Все надписи на английском выполнены без ошибок.

На реверсе (обратной стороне) изображен кафедральный собор святого Николая в Хельсинки, голубь мира с оливковой ветвью, дата встречи — 16 июля 2018, а также отчеканены несколько фраз на английском языке (без ошибок) и на русском — с ошибками в трех случаях. В русскоязычном варианте эти фразы выглядят так: «Ддипломатическая история», «Новое поколение», «Новое эра», «Новое лидерство», «Новая надежда» и «Хельпинский саммит».

Стоимость памятного знака составляет 100 долларов США.

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам саммита оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед. На родине Трампа подвергли критике за его недостаточно жесткую позицию в отношении приписываемого России вмешательства в президентские выборы 2016 года и тот факт, что он поставил под сомнение выводы разведсообщества США на этот счет.