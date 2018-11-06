Евросоюз призвал Саудовскую Аравию поддержать усилия Турции по делу Хашкаджи

Турция снова призвала Саудовскую Аравию к тесному сотрудничеству

Евросоюз ожидает от Эр-Рияда поддержки усилий Анкары по раскрытию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в генеральном консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Саудовская Аравия должна обнародовать всю информацию по делу Джемаля Хашкаджи и привлечь к ответственности виновных в убийстве известного журналиста, сказала «Анадолу» пресс-секретарь Еврокомиссии (ЕК) Майя Косьянчич.

По словам Косьянчич, саудовская сторона должна сотрудничать с турецкими властями с целью прояснений всех обстоятельств преступления.

ЕС с самого начала призывал власти Саудовской Аравии провести прозрачное и быстрое расследование, прояснив детали произошедшего, отметила пресс-секретарь ЕК.

Евросоюз продолжает поддерживать связь с Саудовской Аравией по данному вопросу, добавила она.

Ранее Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ЕС потребовал от Эр-Рияда четкой информации, проведения быстрого, прозрачного и четкого расследования.

На прошлой неделе Европарламент решительно осудил убийство Хашкаджи, призвав провести международное расследование.