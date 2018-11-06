ЕС необходимо защищаться от Китая, России и США — Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европейскому союзу необходимо защищаться от Китая, России и США. Об этом он рассказал во вторник в эфире радиостанции «Европа-1».

«Когда я смотрю на сегодняшнюю Европу, я вижу, что она становится все более разрозненной. Посмотрите на мир, в котором мы живем, и вы увидите авторитарные державы, которые действуют все более активно и перевооружаются, находясь в приграничных районах Европы. По нам наносят удары в киберпространстве и вмешиваются в нашу демократическую жизнь. Мы должны защищаться от Китая, от России и даже от США», — сказал французский президент.

Кроме того, Макрон высказал мнение о том, что Европе следует создать собственные единые вооруженные силы.

«Мы не сможем защитить европейцев, если не примем решения создать подлинно общеевропейскую армию. Это необходимо перед лицом России, которая находится у наших границ и которая может действовать угрожающе, — сказал президент. — Нам следует располагать такой Европой, которая в большей степени способна защищаться самостоятельно, не завися исключительно от США, действовать более суверенным образом».