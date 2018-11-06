Луценко подает в отставку с поста генпрокурора Украины

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что написал заявление об отставке и намерен в ближайшее время передать его президенту Петру Порошенко.

«Мы живем в абсолютно искаженной информационной атмосфере. Все — борьба за власть в эфирах. Чтобы не было сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке президенту Украины, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. Прошу сделать это на этой неделе», — заявил Луценко во вторник, выступая с трибуны Верховной рады.

Как пояснил генпрокурор, он не намерен терпеть вмешательство в работу правоохранительных органов, а также обвинения в бездействии, в частности в деле об убийстве гражданской активистки Екатерины Гандзюк.

«Сегодня обвиняют не [экс-президента Украины Виктора] Януковича, который разграбил страну и сбежал в Москву, а тех, кто забрал у него 1,5 миллиарда долларов [США] и принес в бюджет. Сегодня обвиняют не тех, кто убил Гандзюк и задержан Нацполицией, а тех, кто по мнению следствия, не указывает на нужного им заказчика для захвата власти. Это все борьба за власть», — подчеркнул Луценко.

«Двоевластие в стране, когда провоохранительную систему уничтожают безнаказанно, даже за раскрытые преступления, я допустить не могу», — заключил генпрокурор.

Ранее в адрес правоохранительных органов Украины неоднократно звучали обвинения в связи с промедлением или затягиванием расследования нападений и убийств общественных активистов. Последней каплей стала смерть сотрудницы Херсонского городского совета, гражданской активистки Екатерины Гандзюк, которая была известна своей активной позицией по разоблачению преступных и коррупционных схем представителей местной власти и силовых структур. В конце июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. Гандзюк получила ожоги около 40 процентов тела, перенесла множество операций, однако в воскресенье скончалась.