Трамп поставил под сомнение встречу с Путиным в Париже

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен в том, что встретится с президентом России Владимиром Путиным в Париже 11 ноября, где будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны, однако подтвердил встречу на полях саммита G20 в Аргентине 30 ноября — 1 декабря. Об этом американский лидер сообщил в понедельник журналистам.

«Мы пока ни о чем не договорились. Мы не знаем, будет ли это подходящим местом. Я буду в Париже по другой причине», — сказал он.

«Но мы встретимся на G20 и, возможно, у нас будут встречи после этого, возможно, большое количество встреч», — отметил Трамп. «Поладить с Россией, Китаем и остальными было бы хорошей вещью, я говорю это уже давно, так что у нас полно встреч», — добавил американский лидер.

«Но я не уверен в том, что у нас будет встреча в Париже. Возможно, что нет», — подчеркнул президент США.

23 октября помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным. По итогам переговоров помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа пройдет в Париже 11 ноября, где будет отмечаться 100-летие окончания Первой мировой войны. 2 ноября Ушаков сообщил, что в Париже запланирован краткий контакт президентов, а продолжительная и обстоятельная встреча Путина с Трампом может состояться в Аргентине на полях саммита G20 в конце ноября — начале декабря.

Первый саммит Путина и Трампа прошел в Хельсинки 16 июля. Тогда лидеры провели первый и единственный на данный момент полноценный раунд двусторонних переговоров, не привязанный к многосторонним международным саммитам.