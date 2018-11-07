Грузовой Boeing выкатился за пределы полосы в аэропорту Канады, 5 человек пострадали

Пять членов экипажа грузового Boeing-747 получили небольшие травмы во время нештатной посадки в аэропорту канадского Галифакса в среду. Об этом сообщил телеканал CBC.

Как уточнили представители воздушной гавани, после посадки в 5:15 утра по местному времени (12:15 мск) самолет авиакомпании Chinese SkyLease выкатился примерно на 50 метров за пределы взлетно-посадочной полосы. Борт следовал из американского Чикаго (штат Иллинойс) в Китай, в Канаде у него была запланирована посадка, чтобы забрать груз.





Пять членов команды воздушного судна получили небольшие травмы и были доставлены в больницу.

В результате инцидента в аэропорту отмечены задержки и отмены авиарейсов.