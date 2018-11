Покойный владелец публичного дома одержал победу на выборах в Неваде

Кандидат Республиканской партии США Деннис Хоф, скончавшийся в середине октября, одержал победу на состоявшихся во вторник выборах в законодательную ассамблею штата Невада, поскольку по закону его имя нельзя было исключить из избирательных бюллетеней за столь короткий срок до голосования. Об этом сообщила в среду телекомпания NBC.

Владелец публичного дома Деннис Хоф был найден мертвым 16 октября, на следующий день после вечеринки по случаю его 72-го дня рождения. Полиция пришла к выводу, что нет причин считать его смерть результатом преступных действий.

Имя Денниса Хофа не было исключено из бюллетеней для голосования, так как до выборов оставалось слишком мало времени и по закону это нельзя было сделать. В результате республиканец получил большинство голосов избирателей, победив кандидата Демократической партии, сотрудницу сферы образования Лесю Романов.

Хоф называл себя сторонником президента США Дональда Трампа и сравнивал себя с ним во время избирательной кампании. Он написал книгу под названием «Искусство сутенера» (The Art of the Pimp), которую озаглавил в подражание названию книги Трампа «Искусство сделки» (The Art of the Deal). Хоф был известен тем, что принимал участие в реалити-шоу «Бордель» (Cathouse), которое в 2005 году демонстрировалось на американском телеканале HBO и в котором рассказывалось о жизни работниц принадлежавшего Хофу дома терпимости. Невада является единственным штатом США, в котором содержание публичных домов не запрещено законом.

Деннис Хоф в 2016 году баллотировался в законодательное собрание Невады от Либертарианской партии США, однако потерпел поражение.

В связи с кончиной победившего кандидата новые выборы в округе, где победил Хоф, проводится не будут. Преемника, который займет его место в законодательной собрании штата, определит комиссия, состоящая из представителей местных избиркомов, действующих на территории округа.